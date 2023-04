LECCO – La scorsa settimana al campus del Politecnico del Polo di Lecco 33 alunni della classe 5° dell’ICS Molteno-Scuola primaria di Molteno hanno frequentato con entusiasmo il laboratorio ‘MOST&CO-Mobilità SosTenibile e Consapevole’, terzo appuntamento del progetto di divulgazione della cultura scientifica MFL-STEM ACADEMY, nato grazie al sostegno della Mario Frigerio S.p.A. e coordinato dal Polo territoriale di Lecco.

Conduttori dell’incontro Paolo Gandini, docente del corso Transport Risk Management in Emergency Planning al Polo territoriale di Lecco, e Giovanna Marchionni del laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano, con il compito di far prendere coscienza che il traffico e la congestione stradale non sono solo una scocciatura per gli automobilisti ma sono soprattutto nocivi all’ambiente in cui viviamo e che il conseguente inquinamento costituisce un grande problema per le nostre città.

Gandini ha introdotto i concetti fondamentali di mobilità sostenibile e consapevole attraverso immagini ed esempi strettamente riconducibili alla vita di ogni giorno, invitando a riconoscere l’effetto di un traffico stradale congestionato sulla mobilità e proponendo possibili soluzioni che, una volta adottate, possano migliorare le nostre condizioni di vita. Dopo aver prestato la massima attenzione durante la lezione teorica frontale, tutti i partecipanti sono diventati parte attiva del laboratorio impegnandosi nella realizzazione di automobili di cartone da loro personalizzate con creatività. Il cortile del campus si è così trasformato in un vero e proprio percorso stradale. I bambini infatti, saliti a bordo delle loro vetture, hanno simulato la circolazione delle automobili di una realtà stradale congestionata testando in prima persona le differenti condizioni di traffico e adottando le relative soluzioni di mobilità.

Le insegnanti della scuola di Molteno hanno dichiarato: “Aprire le porte dell’ateneo lecchese alla scuola primaria con il progetto MOST&CO è la giusta direzione se si vuole sensibilizzare i bambini sull’importanza di abitudini sempre più eco-sostenibili. È infatti un investimento lungimirante che li porterà a essere più responsabili nelle scelte di tutti i giorni. Siamo riconoscenti ai docenti del Politecnico per la perfetta organizzazione e la professionalità con cui hanno saputo pensare e attuare un così importante progetto ‘a misura di bambino’. Il loro entusiasmo ha saputo accendere nei nostri alunni la scintilla dell’interesse verso il problema della congestione stradale, la cui soluzione speriamo possa condurre tutti a una migliore qualità della vita. Insomma, un’iniziativa da riproporre anche in futuro”.