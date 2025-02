POLITECNICO, MFL STEM ACADEMY: TERZO INCONTRO CON “LE FORME NASCOSTE DELLA NATURA”

LECCO – Il Polo Territoriale di Lecco, grazie al supporto di Mario Frigerio S.p.A., continua con successo l’iniziativa ‘MFL STEM Academy’, un progetto educativo che si propone di avvicinare i giovanissimi al mondo universitario e alle discipline scientifiche, sperando di accrescere l’interesse per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica fin dai primi anni di scuola primaria.

Questa settimana ha avuto luogo il terzo incontro, intitolato ‘Le forme nascoste della Natura’, destinato a 19 alunni delle classi V della scuola primaria di Garbagnate Monastero dell’Istituto Comprensivo Molteno. Con la guida di Simone Cinquemani, responsabile scientifico del laboratorio Bioinspired Systems del Polo territoriale di Lecco, i bambini sono stati introdotti al tema dell’ispirazione che la natura può fornire per risolvere problematiche quotidiane.

“Gli esseri viventi che ci circondano hanno forme straordinarie, e da queste possiamo trarre spunti per progettare soluzioni innovative”, è stato il messaggio centrale dell’incontro. L’obiettivo è stato quello di far comprendere ai giovani partecipanti come le forme naturali siano funzionali e come possano essere applicate anche nella progettazione di soluzioni ingegneristiche e tecnologiche.

Durante il laboratorio, i bambini hanno avuto l’opportunità di partecipare a una presentazione multimediale interattiva, che ha trattato esempi concreti di come la natura ispiri la scienza e la tecnologia. Successivamente, i partecipanti hanno visitato il laboratorio di prototipazione, dove hanno potuto vedere come tecnologie innovative come la stampa 3D e il taglio laser vengano utilizzate per realizzare oggetti dalle forme particolari. L’attività pratica ha visto i bambini impegnati nella realizzazione di strutture modulari 3D, ispirate alle forme osservate in natura, mettendo alla prova le loro abilità creative e ingegneristiche.

Il prossimo incontro vedrà nuovi temi e attività stimolanti, continuando a coinvolgere i bambini in un percorso educativo innovativo.