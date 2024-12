POLITICA. CORRADO VALSECCHI: “OGNI COSA CHE GATTINONI TOCCA DIVENTA IMBARAZZANTE”

Non si può continuare ad amministrare chiedendo in continuazione scusa o trovando delle scusanti fuorvianti .

O si è in grado di governare una città o è meglio lasciar perdere e ammettere le proprie incapacità.

Solo questa settimana tra le scuse in consiglio comunale per il pasticcio trasformato in farsa dall’amministrazione Gattinoni per la vicenda di Linee Lecco, la ridicola situazione relativa alla passerella delle Caviate con la sospensione dei lavori, richiesti al Comune da Anas, recentemente inaugurati e adesso la ben più grave offesa alle persone diversamente abili, che oggi mi hanno chiamato indignati, per la situazione del parcheggio dove sono stati posizionati sugli stalli a loro disposizione dei contenitori ecologici, mantenendo la segnaletica verticale e orizzontale e senza anticipare alcuna spiegazione.

Si può essere neofiti, ma dopo oltre quattro anni di amministrazione i cittadini contribuenti vorrebbero meno approssimazione e maggiore competenza per non trasformare ogni cosa che questa amministrazione tocca in una situazione incresciosa e imbarazzante per la municipalità e la comunità.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco