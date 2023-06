LECCO – “La politica è uno strumento prezioso per risolvere i problemi della nostra società”, Azione Lecco organizza un ciclo di incontri in provincia.

La politica come strumento per migliorare la società, i luoghi e il tempo in cui viviamo. È questa la concezione dell’impegno pubblico fatta propria da Azione fin dalla recente nascita come partito politico ed è proprio con questo spirito che il gruppo di Azione Lecco promuove un ciclo di tre incontri dal titolo: “Disagio sociale: lavoro, famiglie e trasporti. Perché serve la Politica?”.

Il primo incontro verterà sul tema della famiglia e vedrà la partecipazione di Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, e Laura Cereda, dell’associazione il Chicco di Grano. “La famiglia è il nucleo fondante della nostra società – dichiara Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione Lecco -. La famiglia non solo è il luogo degli affetti, fondamentali in una società forse troppo individualista e che deve riscoprire le relazioni umane, ma è anche dove si concretizzano diritti fondamentali come l’educazione, l’istruzione, la parità di genere e di opportunità e la formazione di cittadini consapevoli”.

Continua Lavelli: “Ultimamente si parla molto di famiglia ma purtroppo spesso in modo superficiale o parziale. Noi siamo convinti che problemi epocali come la crisi demografica e l’invecchiamento della popolazione vadano affrontati con strumenti appropriati e lungimiranza politica”.

L’evento si terrà lunedì 12 giugno alle 20.45 nella sala conferenze del Centro Polifunzionale “A. Gramsci” di Vercurago, lungolago Aldo Moro.

Nel secondo incontro, invece, si tratterà il tema dei trasporti con il consigliere regionale Massimo Vizzardi, Giorgio Dahò (Comitato pendolari Milano-Lecco-Tirano), Claudio Panichi (Tavolo nazionale trasporti di Azione), Pedro Bossi Núñez (studente del Politecnico di Milano). Modererà la serata Mattia Muzio, responsabile trasporti e mobilità Azione Lecco.

Secondo Muzio “spesso si pensa al trasporto pubblico come a una faccenda che riguarda solo pendolari, studenti e pochi altri. Invece i trasporti sono la seconda missione del bilancio regionale lombardo, dopo la sanità. Poiché non è ipotizzabile un trasporto pubblico che non sia sussidiato, l’unico modo perché i soldi di tutti noi cittadini siano ben spesi è che il sistema funzioni e sia efficiente: questo è il compito della politica.” Continua Muzio: “un sistema di trasporto pubblico efficiente allevierebbe problemi come il congestionamento del traffico automobilistico o il caro affitti, e contribuirebbe maggiormente all’attrattività turistica della nostra regione. Ecco perché il trasporto pubblico riguarda tutti i cittadini e perché la politica deve occuparsene seriamente”.

L’appuntamento è per venerdì 16 giugno alle 20.45 nello Spazio Condiviso di Robbiate (via Don Sebastiano Colleoni, 4).

Il terzo incontro, incentrato sul tema del lavoro, è in via di definizione e vedrà come ospite l’onorevole Antonio D’Alessio. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e la partecipazione è gratuita.