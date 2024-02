POLITICA. FORZA ITALIA CHIAMA A RACCOLTA LE DONNE LECCHESI

LECCO – Anche la Provincia di Lecco vede strutturarsi Azzurro Donna, un importante settore di Forza Italia voluto da Silvio Berlusconi per favorire e sostenere l’azione politica delle donne nel partito. A Lecco Azzurro Donna è guidata dalla coordinatrice provinciale Anna Scola che ha recentemente nominato le coordinatrici di area Elisa Ratti, Silvia Bosio, Veronica Paramatti e Francesca Arone.

“Anna Scola è una delle colonne di Azzurro Donna Lombardia e il suo prezioso contributo ci sta permettendo di crescere anche in Provincia di Lecco. Le elezioni europee saranno un appuntamento per noi di grande importanza e i territori dovranno essere strutturati al meglio per affrontare ogni sfida. Ringrazio Anna Scola per la determinazione e la costanza con cui si sta adoperando”. Queste le parole della coordinatrice regionale di Azzurro Donna Maria Elena Invernizzi.

“Loro sono solo i primi quattro nomi – continua Anna Scola -, la Famiglia di Azzurro Donna si sta allargando e il messaggio che voglio ribadire oggi è che abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte le Donne che desiderano farne parte per poter raggiungere gli obiettivi dei prossimi appuntamenti elettorali e per continuare la nostra azione volta a sensibilizzare la società tutta alle tematiche della parità di genere e alla lotta contro la violenza sulle Donne. Con l’aiuto di Elisa, Silvia, Veronica e Francesca sono certa potremo fare sempre meglio anche sul territorio lecchese”.

Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale di Forza Italia conclude “Ringrazio la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Anna Scola, per l’impegno e la dedizione che sta mettendo in atto sul territorio e le Donne che si sono rese disponibili. Queste nomine sono sicuramente motivo di orgoglio per tutto il partito di Forza Italia. Voglio ricordare le parole del Presidente Silvio Berlusconi ‘solo una società nella quale la parità fra donna e uomo sia pienamente realizzata, non solo nella forma ma anche nella sostanza, è una società davvero liberale'”.