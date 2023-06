CALOLZIOCORTE – Ranghi completi per la prima riunione plenaria del rinnovato Coordinamento di Forza Italia convocata mercoledì al Monastero del Lavello. Ospite d’onore come rappresentanza regionale, il Consigliere Regionale Jonathan Lobati.

L’organismo è guidato con autorevolezza verso nuovi e ambiziosi traguardi da Roberto Gagliardi: calolziese 32enne, ex seminarista, laureato in psicologia, con alle spalle una qualificata esperienza politica di partito maturata sul campo, come delegato nazionale dei Giovani Azzurri oltre che nelle locali fila di Forza Italia tra Lecco e Milano.

È stata questa l’occasione per definire le linee generali e il metodo di lavoro da adottare sul territorio da parte dei delegati di circoscrizione ma anche dei coordinatori cittadini coaudiuvati dai responsabili dei dipartimenti, per un totale di 23 Azzurri: ne è seguito un approfondito dibattito che è certamente servito ad affinare la rispettiva conoscenza personale e per articolare al meglio il modello operativo da seguire nei prossimi mesi che separano il Coordinamento dai primi impegni politici sul territorio.

Particolare attenzione è stata riservata dagli intervenuti alla relazione del nuovo responsabile dell’organismo politico di Forza Italia in provincia di Lecco, recentemente nominato dal Commissario regionale Alessandro Sorte con la benedizione di Silvio Berlusconi.

Non è certo mancata la visione in prospettiva per quanto riguarda il lavoro da fare e questo facendo esplicito riferimento alle ormai vicine elezioni Europee e amministrative che nella primavera del 2024 vedranno il rinnovo della stragrande maggioranza dei consigli comunali anche in provincia di Lecco.

Roberto Gagliardi ha assicurato fin da ora che il laborioso periodo di avvicinamento a questi appuntamenti elettorali per l’intero centro destra avverrà garantendo l’indispensabile collaborazione con gli ormai storici alleati, pur garantendo che, con analoga amichevole fermezza, saranno poste in essere sul territorio le strategie politiche che Forza Italia ritiene necessarie per vincere ancora una volta queste consultazioni elettorali ma nel rispetto dei propri ideali e delle proprie e ben note peculiarità politiche e partitiche.

Dalla riunione operativa al Lavello deve ripartire anche sotto al Resegone il rilancio del movimento politico di Forza Italia che dopo 30 anni intende riprendere nuovo vigore seguendo la direzione indicata proprio recentemente da Silvio Berlusconi al coordinamento regionale che intende essere di stimolo e supporto all’azione di ogni singolo gruppo locale e questo per poter garantire un sostanzioso incremento dei risultati ottenuti anche alle ultime elezione amministrative del mese di maggio che hanno registrato la tenuta di Forza Italia, confermando al contempo e ancora una volta il ruolo determinante del partito di Silvio Berlusconi e dei suoi molti elettori e collaboratori. E questo perché e per dirla con le parole del presidente: “Forza Italia non è solo una parte del Centrodestra, Forza Italia è il Centrodestra“.