POLITICA/”LC.POLIS”, UN COORDINAMENTO PER DAR VOCE ALLE ESPERIENZE CIVICHE

LECCO – Dopo la tornata elettorale che ha convolto la metà dei comuni lecchesi e in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale, l’esperienza “Civici per la Provincia” si propone come coordinamento per le liste civiche. Nasce così l’ambizioso progetto “Lc.Polis” che conta tra i promotori sia politici di lungo corso sia giovani amministratori.

Di fronte a un quadro politico sempre più polarizzato, riteniamo indispensabile creare le condizioni per valorizzare l’esperienza dei tanti candidati eletti nelle liste civiche che compongono le amministrazioni dei Comuni della Provincia di Lecco. Quale evoluzione e sviluppo della positiva esperienza dei “Civici per la Provincia” e con l’obiettivo di dare voce e rappresentanza agli amministratori civici, nasce la proposta “Lc.Polis”.

‘’Lc.Polis’’ vuole essere una forma organizzata di confronto aperto e di coordinamento degli amministratori locali civici (Sindaci, Assessori, Consiglieri) sui temi amministrativi che interessano i nostri territori e in particolare sugli aspetti

sovracomunali, a livello di zona e Provincia. Pur riconoscendo e rispettando il ruolo e le funzioni dei partiti politici, ‘’Lc.Polis’’ vuole contribuire a valorizzare la piena e diretta autonomia delle istituzioni locali e dei loro amministratori civici, puntando a garantirne l’adeguata rappresentanza.

Sono benvenuti in ‘’Lc.Polis’’ gli amministratori pubblici del territorio che condividono alcuni principi e obiettivi base, quali:

– la valorizzazione civica delle istituzioni locali;

– lo scambio di esperienze amministrative e progettuali per mettere a fattor comune le ‘’migliori pratiche’’;

– la formazione e la valorizzazione dei nuovi e giovani amministratori locali;

– lo sviluppo di forme di collaborazione fra amministratori;

– l’approfondimento coordinato in merito a nuovi temi amministrativi di interesse comune;

– lo sviluppo dei servizi d’interesse locale, ma con valenza sovracomunale e provinciale (es. sociale, idrico, ambiente, viabilità, trasporti, ecc.);

– la valorizzazione delle competenze (anche emergenti) in tema di rappresentanza nelle istituzioni, negli organismi e nelle partecipazioni di interesse sovracomunale e provinciale.

Gli aderenti si potranno confrontare riunendosi periodicamente nella Conferenza di ‘’Lc.Polis’’. La conferenza di ‘’Lc.Polis’’ individuerà, fra gli aderenti, il portavoce e nominerà il ‘’team organizzativo’’ composto da tre/cinque membri e che svolgerà i compiti di preparazione e approfondimento degli argomenti di interesse della Conferenza e di attuazione operativa delle decisioni della stessa Conferenza.

A nome del gruppo promotore, invitiamo i colleghi Amministratori comunali che si sentono ‘’civici’’ e condividono i valori e gli obiettivi espressi in questo documento ad aderire a questa esperienza, senza particolari formalità. Per aderire alla proposta ‘’Lc.Polis’’ basta segnalare l’intenzione ad uno dei promotori e sottoscrivere, in occasione della prima riunione, la condivisione del documento fondativo.

Amministratori civici promotori

Aldo Riva Sindaco di Castello di Brianza

Piergiovanni Montanelli Sindaco di Galbiate

Fabio Vergani Sindaco di Imbersago

Mauro Artusi Sindaco di Primaluna

Andrea Frigerio Consigliere comunale di Lecco

Giovanni Ghislandi Consigliere provinciale

Giuseppe Conti Sindaco di Garlate

Guido Agostoni Consigliere comunale di Pasturo

Stefano Motta Sindaco di Calco

Federico Airoldi Sindaco di Brivio

Cesare Colombo Sindaco di Valmadrera

Luisa Ongaro Consigliera di Dervio

Eleonora Lavelli Consigliera di Imbersago

Antonio Rusconi Assessore di Valmadrera

Flavio Cipelli Consigliere di Dervio

Marta Massironi Consigliera di Imbersago

Giancarlo Valsecchi Sindaco di Erve

Silvia Tantardini Assessore di Civate

Lauretta Invernizzi Consigliere di Galbiate

Cesare Valsecchi Consigliere di Calolziocorte