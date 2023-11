POLITICA. PARTE DA LECCO IL DIALOGO DEL PD CON LE DIVERSE LOMBARDIE

LECCO – Il 4 dicembre prossimo, a Lecco, il gruppo del Partito democratico in consiglio regionale, guidato dal capogruppo Pierfrancesco Majorino, dalla segretaria regionale Silvia Roggiani, dal consigliere regionale e vicesegretario Gian Mario Fragomeli e dal vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, avvierà un ciclo di incontri con amministratori locali, esponenti del mondo economico e delle associazioni e cittadini. Il tour toccherà tutte le province e avrà l’obiettivo di instaurare un dialogo diretto con i diversi territori.

“Abbiamo deciso – spiega Fragomeli – con le consigliere e i consiglieri regionali del Partito Democratico, di andare fisicamente nei diversi territori della regione, partendo dalla consapevolezza che di Lombardia non ce n’è una sola, ma diverse. All’inizio della legislatura vogliamo contribuire a portare all’attenzione della Regione le istanze economiche, sociali e sanitarie di ogni provincia per poi sollecitare la Giunta a rispondere con misure concrete. Ognuno di noi conosce bene il proprio territorio, ma il dialogo con contesti diversi dal proprio è per noi molto importante. Partiamo da qui, da Lecco e dalla sua provincia, dal confronto con realtà che daranno ottimi spunti di riflessione”.

A Lecco, il 4 dicembre prossimo, il programma è fitto. Alle 10, presso l’Ufficio regionale della Regione, in corso Promessi sposi 132, i consiglieri regionali incontreranno le associazioni sindacali e di categoria. Al centro dell’incontro la mobilità, le infrastrutture, l’energia e la formazione professionale. Seguirà alle 11.15 un incontro con le associazioni e le realtà del terzo settore, che avrà come temi centrali la sanità, la casa e la disabilità. Al termine degli incontri, alle 12.30 i consiglieri regionali incontreranno la stampa.

Nel pomeriggio, alle 15, si terranno un presidio e un punto stampa presso l’ospedale Mandic di Merate. Alle 16, sempre a Merate, nella sala Civica di viale Lombardia 14, è in programma un incontro pubblico con le rappresentanze sindacali dell’ospedale Mandic, gli amministratori locali e i circoli del Pd del territorio. La giornata terminerà a Casatenovo, dove alle 17.30, nella sala consiliare del Comune, in piazza della Repubblica 7, i consiglieri regionali del Pd incontreranno amministratori locali e circoli del Pd.