POLIZIA: CONTROLLI ANTIDROGA NEI BOSCHI DELLA BRIANZA

LECCO – Nel pomeriggio di ieri martedì 26 marzo il questore di Lecco, Ottavio Aragona, ha disposto un ulteriore mirato servizio della Polizia di Stato per contrastare le attività di spaccio in alcune aree boschive della Brianza, in particolare dei Comuni di Nibionno, Bosisio Parini e Molteno.

Il servizio antidroga ha coinvolto il personale della locale Squadra Mobile, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, nonché il personale della Polizia Locale di Nibionno.

Gli agenti hanno effettuato attenti controlli nelle vie di accesso alle citate aree boschive, con due mirati posti di controllo. Gli agenti hanno anche esplorato le zone boschive di Nibionno e Bosisio Parini, dove hanno trovato residui alimentari, carbonella e immondizia: “bivacchi” sicuramente destinati a “base d’appoggio” degli spacciatori.

Due dei soggetti controllati sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti come eroina e cocaina: gli stessi, dopo aver tentato di disfarsi della droga, hanno poi ammesso ai poliziotti di averla acquistato poco prima da soggetti magrebini nascosti nella boscaglia.

Complessivamente sono state identificate 67 persone e controllati 55 veicoli, nonché segnalate al Prefetto di Lecco le due persone trovate nel bosco. Analoghi servizi saranno effettuati anche nelle prossime settimane.