POLIZIA LOCALE, A CALOLZIO INCASSATI 510MILA EURO DI MULTE NEL 2023

CALOLZIOCORTE – Nel recente consiglio comunale per l’approvazione del bilancio, la capogruppo di minoranza Sonia Mazzoleni ha richiesto al sindaco Marco Ghezzi maggiori dettagli sul tema delle sanzioni stradali emesse nel 2023 dalla Polizia locale.

Nell’arco dello scorso anno, infatti, gli agenti del comandante Andrea Gavazzi hanno totalizzato 510mila euro di sanzioni, circa 1400 euro al giorno, relativamente superiori ai 484mila euro del 2022. A differenza di due anni fa, in cui a farla da padrone erano le contravvenzioni riguardanti il semaforo rosso in centro, segnalate dal T-Red all’epoca appena introdotto, il 2023 si è contraddistinto per un tipo di violazione di certo singolare: la guida senza patente. Nelle parole del sindaco, “nei posti di controllo, la Polizia locale scopre che moltissime persone circolano per il nostro territorio senza la patente”. Il T-Red, al contrario, “assegna multe circa una volta al giorno”: un calo vistoso rispetto al passato, ma che riguarda comunque oltre 350 contravvenzioni l’anno, a cui si aggiungeranno a breve quelle comminate dal nuovo impianto T-Red del semaforo di via Galli, non ancora in funzione.

Un altro dato in calo è il divieto di sosta, i cui dettagli, insieme a tutti gli altri interventi del comando, saranno comunicati a breve in un report esposto in conferenza stampa.

Il sindaco ha però chiarito che le casse comunali non sono destinate a raccogliere la totalità di questi ricavi: “Di questa somma, bisogna considerare come circa la metà sarà raccolta in ritardo o persa a causa delle multe non pagate o saldate in ritardo; un’altra parte, intorno ai 120-130 mila euro, è destinata alla Polizia locale per la sicurezza stradale e gli apparecchi da utilizzare in servizio, lasciando così nelle casse del Comune una somma di circa 120-130mila euro”.

Michele Carenini