POLIZIA LOCALE LECCO, REPORT 2024: AUMENTANO GLI INCIDENTI, TANTE LE ATTIVITÀ

LECCO – La celebrazione di San Sebastiano è stata l’occasione per le forze di Polizia Locale cittadine di fare il punto sulle proprie attività nell’anno appena passato.

Il 2024 è stato innanzitutto un anno di aggiornamento per le forze sul territorio: alcune attività in merito sono state la formazione obbligatoria per agenti neo assunti, l’aggiornamento professionale e i corsi di specializzazione in materia di circolazione stradale, la formazione su sicurezza stradale e nuovo codice della strada, i corsi di aggiornamento per utilizzo software e le tecniche operative per uso spray, ammanettamento e tecniche di contenimento.

Al capitolo sorveglianza, risaltano i numeri del progetto “Eyes on Lecco“: in città sono presenti 195 telecamere di videosorveglianza, 20 postazioni per telecamere di lettura targhe e sono stati richiesti 270 registrazioni di videosorveglianza e 185 accessi al sistema di tracciabilità targhe per indagini.

Un altro punto saliente è la prossimità territoriale: gli agenti hanno effettuato controlli giornalieri di persone senza fissa dimora, 284 relazioni di servizio a seguito di interventi sul territorio, 157 posti di controllo, 73 accertamenti di violazione al Regolamento di Polizia Urbana, 35 TSO e 8 ASO.

Riguardo la sicurezza sulle strade, il 2024 lecchese ha visto 423 incidenti stradali, in aumento risAUpetto all’anno precedente, dei quali 235 senza feriti, 188 con lesioni e nessuno mortale.

Gli agenti hanno percorso in totale 81.556 chilometri sul territorio a bordo di 10 veicoli, sanzionando 3180 guidatori per violazioni del codice della strada: queste sono suddivise per norme di comportamento (10363) e in particolare per soste irregolari (15029).

A questo link è possibile consultare il report completo.