LECCO – Nella mattinata odierna, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha accolto e dato il benvenuto al Commissario Capo della Polizia di Stato Marta Casati, nuovo dirigente dell’Ufficio Personale e Tecnico Logistico Provinciale.

Originaria della Provincia di Lecco, 33 anni, Marta Casati si è laureata in giurisprudenza nel 2013 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, durante la frequenza della Scuola di Specializzazioni per le Professioni Legali degli atenei Bocconi e Università degli Studi di Pavia, ha effettuato un tirocinio negli uffici della procura di Milano, sezione Distrettuale Antimafia.

Abilitata all’esercizio della professione forense, dopo un’esperienza in uno studio legale di Roma, Casati entra in polizia nel 2018, frequentando il 108° corso di formazione per funzionari alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, conseguendo anche un master di II livello in scienze della sicurezza dell’Università “La Sapienza”.

Marta Casati ha iniziato il proprio percorso professionale prestando servizio alla Questura di Bergamo, come funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto e portavoce della Questura.