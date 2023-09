LECCO – La Provincia di Lecco, grazie a un importante contributo di Regione Lombardia, ha acquistato due nuovi veicoli ibridi da destinare alla Polizia provinciale per le attività di controllo di sicurezza stradale. Si tratta di autovetture a basse emissioni inquinanti e a quattro ruote motrici, caratteristica tecnica necessaria per i veicoli da impiegare nei servizi di Polizia stradale, viste le caratteristiche orografiche e antropiche del territorio, con una rete viaria, urbana ed extraurbana, caratterizzata da forte densità di traffico.

“Abbiamo partecipato con successo a un bando regionale, che ci ha permesso di accedere ai contributi per l’acquisto di due nuovi veicoli ibridi e di dismettere due auto di servizio non più performanti a causa dell’età e dell’usura – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti – È stato quindi possibile rinnovare parzialmente il parco auto della Polizia provinciale, per garantire le migliori prestazioni degli operatori e una tutela ambientale. In quest’ottica, infatti, è molto importante avere dotazioni tecnico-strumentali adeguate e veicoli rinnovati per garantire servizi efficienti”.

Attualmente il Corpo di Polizia provinciale è composto da un comandante, un vicecomandante e sette agenti, che svolgono azioni e attività di prevenzione e controllo in tre macroaree: ambientale, ittico-venatorio, stradale.