POLIZIA PROVINCIALE DI LECCO: I DATI DELL’ATTIVITÀ 2025

LECCO – Tempo di bilanci per la Polizia provinciale di Lecco, che anche nel 2025 ha effettuato azioni e servizi nelle tre macroaree di riferimento: ambientale, ittico-venatorio e stradale.

Personale in servizio:

1 Comandante

1 Vice Comandante (Polizia ittico-venatoria)

1 Vice Commissario (Polizia stradale, ambientale)

8 agenti, di cui 2 dedicati ai servizi di Polizia stradale (a settembre un agente si è trasferito con concorso presso altra amministrazione)

Formazione e sensibilizzazione

Sono stati promossi 7 incontri di educazione alla legalità degli studenti delle scuole primarie e secondarie in materia ambientale, faunistica e sicurezza stradale, nei seguenti istituti comprensivi scolastici: Cremeno, Introbio e Olginate.

Nucleo ambientale

Contrasto al fenomeno del deposito incontrollato/abbandono dei rifiuti, degli scarichi non autorizzati e del trasporto illecito dei rifiuti.

Assolvimento alle deleghe di Polizia giudiziaria ambientale conferite dall’Autorità giudiziaria.

Controlli/accertamenti/sopralluoghi: 12 indagini conoscitive, di cui 2 deleghe di indagini della Procura della Repubblica; dalle indagini sono scaturite 2 notizie di reato.

Nucleo ittico-venatorio

Vigilanza mediante il presidio del territorio montano, rurale e lacuale.

Controlli/accertamenti/sopralluoghi/antibracconaggio: 937 dalle cui successive attività di accertamento sono scaturiti:

14 verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (competente Regione Lombardia)

verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (competente Regione Lombardia) 7 notizie di reato

Attuazione dei Piani di controllo selettivo del cinghiale, del cormorano, dei piccioni e dei corvidi da parte degli agenti del nucleo faunistico, dei volontari ittico-venatori della Provincia e degli operatori abilitati dalla Regione.

651 interventi effettuati nell’ambito dei recuperi di animali selvatici in difficoltà, feriti o deceduti. Il compito primario di polizia è finalizzato alla tutela della fauna selvatica autoctona omeoterma, consistente nel verificare se le condizioni in cui viene rinvenuto l’animale sono da ricondurre o meno a comportamenti illeciti puniti dall’ordinamento con sanzioni amministrative o condanne penali.

In particolare sono stati richiesti interventi per:

211 carcasse

carcasse 103 capi feriti

capi feriti 337 capi in difficoltà, cioè non in grado di ritornare autonomamente nel proprio habitat

di cui:

158 capi liberati in natura in quanto in grado di stare autonomamente nel proprio habitat

capi liberati in natura in quanto in grado di stare autonomamente nel proprio habitat 229 capi trasferiti al Cras per cure veterinarie

capi trasferiti al Cras per cure veterinarie 191 carcasse a smaltimento presso impianti autorizzati

carcasse a smaltimento presso impianti autorizzati 33 carcasse conferite all’Asst per le successive analisi

carcasse conferite all’Asst per le successive analisi 40 segnalazioni infondate

Gli interventi hanno riguardato, in varie percentuali, tutte le specie selvatiche presenti sul territorio: cervi, camosci, caprioli, mufloni, cinghiali, volpi, tassi, aironi, cigni, civette, falchi.

Collaborazione con il servizio Ambiente della Provincia di Lecco nell’attuazione del Piano di contenimento della nutria.

Attività di coordinamento operativo delle guardie ecologiche volontarie (6), dei guardia pesca e guardia caccia volontari della Provincia (11) e quelle di raccordo con i guardia caccia volontari delle diverse associazioni attive sul territorio (31 volontari per 6 associazioni).

In particolare per il solo volontariato della Provincia sono stati svolti:

393 servizi in materia ambientale e ittico-venatoria

servizi in materia ambientale e ittico-venatoria 23 riunioni, tra plenarie e ristrette, per il coordinamento operativo

15 istruttorie per il rilascio dei decreti di nomina di guardia ittico-venatoria volontaria.

Nell’ambito dell’iniziativa Lario sicuro, in collaborazione con la Guardia costiera, il personale di Polizia provinciale è stato impiegato in servizi di vigilanza e prevenzione per il controllo della navigazione, svolti da una pattuglia di due operatori insieme a un ufficiale per il coordinamento e il supporto, con l’utilizzo di due autoveicoli e l’impiego di un natante per la navigazione.

Le operazioni si sono svolte nei tratti compresi tra il bacino del lago di Lecco – Garlate e lo specchio d’acqua antistante Lierna nei mesi di luglio e agosto

18 servizi con natante per circa 5 ore di navigazione

con natante per circa 5 ore di navigazione 54 giornate uomo

uomo 2 veicoli impiegati

Nucleo stradale

Controlli di Polizia stradale, tutela del patrimonio viario provinciale, azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza stradale, anche mediante collaborazione con le altre forze di Polizia locale.

Controlli/accertamenti/sopralluoghi: