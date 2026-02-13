POLO DI LECCO: CONCLUSO IL LABORATORIO PER UNA CITTÀ PUBBLICA INCLUSIVA

LECCO – Si è concluso con la seconda attività sul campo il percorso didattico laboratoriale “Diversità creativa per la Città pubblica”, promosso dal Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, con il coordinamento di Angela Colucci del Politecnico di Milano e di Anna Schellino del REsilienceLAB, associazione di promozione sociale, in collaborazione con il Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi di Lecco.

Il progetto ha coinvolto due classi terze del liceo scientifico e del liceo musicale in un percorso dedicato al tema della città pubblica per tutti, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai principi della progettazione universale e della città inclusiva, promuovendo un dialogo diretto tra università, scuola e territorio.

Il Polo Territoriale di Lecco ha offerto il contesto di avvio del percorso, ospitando un seminario introduttivo sui temi della città pubblica e accompagnando gli studenti nell’impostazione delle attività di esplorazione e osservazione. Il lavoro si è completato il 12 febbraio con una camminata collettiva di esplorazione dello spazio pubblico nelle aree comprese tra il Liceo Grassi e la Basilica di San Nicolò, durante la quale sono stati condivisi alcuni esiti del progetto Lecco VIVInclusi – Città Pubblica Inclusiva e presentati i progetti in corso nelle aree limitrofe alla scuola, come la Biblioteca Nolimit e la piazza di comunità.

Durante l’attività sul campo, gli studenti sono stati accompagnati a osservare e analizzare la qualità della città pubblica, con particolare attenzione agli aspetti fisico-spaziali legati all’accessibilità, a quelli funzionali intesi come capacità abilitante degli spazi e a quelli culturali e relazionali connessi alla costruzione di relazioni e comunità resilienti.

Il percorso prosegue ora con il lavoro in classe, che vedrà gli studenti restituire gli esiti dell’esplorazione attraverso presentazioni dedicate, individuando alcune sfide prioritarie per la città pubblica e formulando idee e proposte per migliorarla in modo accogliente e inclusivo. L’esperienza conferma il valore della collaborazione tra il Politecnico di Milano, le scuole e le realtà attive sul territorio come occasione concreta di formazione, sperimentazione e crescita per gli studenti, chiamati a riflettere sul proprio ruolo di cittadini attivi nella costruzione della città pubblica di domani.