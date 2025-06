POLO DI LECCO: UN CORSO PER FORMARE I GIOVANI SULLE TECNOLOGIE EMERGENTI

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha recentemente ospitato un’importante iniziativa formativa organizzata dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo” di Colico nell’ambito del progetto “PNRR 3.1 – Percorsi per il rafforzamento delle competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali”, finanziato nel programma Futura – PNNR Istruzione “La scuola per l’Italia di Domani”, con il supporto dell’Unione Europea attraverso Next Generation EU e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, DM 65/2023.

Il corso promosso dall’IIS M. Polo e condotto da Diego Scaccabarozzi, docente del Politecnico di Milano, responsabile del laboratorio MetroSpace – Misure e Sistemi per lo Spazio del Polo di Lecco, ha visto coinvolti gli studenti dell’indirizzo tecnico agrario dell’istituto di Colico e ha avuto come focus lo sviluppo delle competenze nel campo della sensoristica applicata al settore agrario.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di potenziamento delle competenze STEM previste dal progetto nazionale, con l’obiettivo di formare i giovani sulle tecnologie emergenti, fornendo loro strumenti e conoscenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare la sensoristica di primo livello, un tema strategico per l’innovazione tecnologica nel settore agricolo, supportati dalla presenza della Serra 4.0 installata presso la sede dell’I.I.S. Marco Polo.

Il percorso formativo si è articolato in una combinazione di lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e, principalmente, attività progettuali, durante le quali gli studenti hanno acquisito competenze avanzate nella gestione dell’incertezza di misura, nell’uso dei trasduttori e delle catene di misura, strumenti indispensabili per un’applicazione efficiente della sensoristica. L’approccio progettuale ha stimolato la capacità di lavorare in team, promuovendo inoltre lo sviluppo delle soft skills attraverso presentazioni e valutazioni peer review. Il monitoraggio dei progressi degli studenti è stato effettuato attraverso valutazioni in itinere, basate sull’elaborazione di materiali come fogli di calcolo e relazioni di progetto. La formazione si è conclusa con una presentazione dei risultati, un momento di condivisione delle soluzioni sviluppate che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e valutazione dei progressi raggiunti.

Con questa iniziativa, il Polo territoriale di Lecco conferma il suo impegno nella collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni scolastiche nella formazione di nuove generazioni di professionisti altamente qualificati, pronti a rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.