LECCO – La parrocchia dei SS. MM. Gervaso e Protaso di Castello sopra Lecco, con la collaborazione dell’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia, organizza sabato 30 settembre l’iniziativa “Un pomeriggio dai Manzoni. Luoghi, documenti e ricordi di famiglia dell’autore de I Promessi Sposi”.

Un’occasione per conoscere luoghi e ricordi legati alle frequentazioni giovanili lecchesi dello scrittore e della sua famiglia ma meno celebrati dalla storiografia tradizionale. L’evento, oltre ad affiancarsi alle celebrazioni per il 150° della scomparsa di Alessandro Manzoni, sarà occasione per festeggiare la conclusione del restauro conservativo dei portoni e del battistero secentesco della Parrocchiale (rinati grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese) nonché della facciata barocchetta di Casa Arrigoni-Secchi.

L’iniziativa si compone di due distinti momenti. Nel pomeriggio si terrà una visita guidata ai luoghi “di famiglia” di Alessandro Manzoni, concentrati nel raggio di poche decine di metri: la chiesa parrocchiale di Castello sopra Lecco, dove fu cresimato nel 1794 e in cui sono presenti arredi del periodo in cui la frequentò; l’archivio parrocchiale, che custodisce interessanti documenti relativi alla sua famiglia paterna nonché alcuni arredi liturgici legati allo stesso casato; la Casa Arrigoni-Secchi (facciata e scalone), che fu dimora di Maria Manzoni, prima cugina di Alessandro; infine il giardino e le sale terrene di Villa Brini già Manzoni che, negli anni delle frequentazioni lecchesi dello scrittore, era residenza della zia paterna Emilia Manzoni e che mantiene pressoché intatto l’assetto distributivo da lui visto e conosciuto.

Le visite, esclusivamente guidate, sono a prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo: pomeriggiodaimanzoni@gmail.com (verrà comunicata in risposta la conferma o meno dell’iscrizione). Sarà ovviamente gradita un’offerta libera per i restauri dei beni artistici parrocchiali.

Al termine delle visite, alle 17 si svolgerà, aperta a tutti, l’inaugurazione simbolica del restauro di Casa Arrigoni-Secchi cui seguirà un simpatico rinfresco. Per l’occasione, durante l’iniziativa, verrà distribuita una piccola pubblicazione offerta dall’editore Paolo Cattaneo e dedicata ai legami “manzoniani” dei luoghi oggetto delle visite guidate.