POMERIGGIO DI INCONTRO E CONDIVISIONE PER I RAGAZZI DELLE MEDIE A LECCO

LECCO – Venerdì 2 gennaio, nel pomeriggio, i ragazzi delle scuole medie di tutti gli oratori della città di Lecco e dell’oratorio di Ballabio si ritroveranno per vivere insieme un’esperienza di svago, intrattenimento e crescita. L’appuntamento è al Cineteatro Palladium, dove i partecipanti assisteranno alla proiezione di un film; a seguire, il pomeriggio proseguirà con una merenda condivisa presso l’oratorio di Castello.

L’iniziativa rientra nel “Progetto Oratorio delle Valli: Città di Lecco”, promosso dalla Diocesi di Milano e sostenuto dalla Pastorale Giovanile cittadina, giunto ormai al suo terzo anno di attività. Tra gli obiettivi principali del progetto vi è il rafforzamento della collaborazione tra gli oratori della città, favorendo il lavoro di rete tra le diverse realtà parrocchiali.

Dopo aver avviato un percorso unitario dedicato agli adolescenti e un cammino cittadino condiviso per i giovani, il progetto sta ora puntando a costruire una collaborazione anche per gli educatori e per i ragazzi delle medie. In questa direzione, i responsabili della Pastorale Giovanile di Lecco – don Andrea Bellani, don Marco Della Corna e don Francesco Pellegrino – insieme agli educatori professionali Irene Manzoni e Samuele Biollo e agli educatori dei singoli oratori, hanno individuato alcune proposte comuni da vivere nel corso dell’anno.

Il programma prevede momenti di svago e occasioni di carattere più spirituale, oltre a uscite differenziate per le tre classi della scuola media. L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca tra i ragazzi, stimolandoli ad ampliare il proprio sguardo e ad aprirsi agli altri. Solo attraverso queste esperienze, infatti, è possibile trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di non chiudersi in sé stessi, ma di costruire relazioni, collaborare e fare rete.

L’iniziativa richiama anche una tradizione storica degli oratori, quando il cinema parrocchiale rappresentava spesso uno dei pochi luoghi di aggregazione del paese ed era un appuntamento fisso della domenica pomeriggio. Oggi, in un tempo in cui film e serie sono facilmente accessibili nelle case di tutti, il vero valore aggiunto sta nel ritrovarsi insieme, superare le individualità e condividere esperienze significative.

