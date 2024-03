POMPIERI SENZA CASERMA. CONAPO: “IN 30 ANNI TANTE PAROLE, CHE SIA QUESTA LA VOLTA BUONA?”

IL CO.NA.PO. – Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco – segreteria Provinciale di Lecco – comunica che a seguito della cerimonia di commemorazione e benedizione della targa in memoria del compianto collega Diego Busdon, si è tenuta una riunione che ha visto l’incontro tra le sigle sindacali e tra gli altri il Sottosegretario con delega per i Vigili del Fuoco On. Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio e il Direttore Regionale Fabrizio Piccinini.

Nella riunione Prisco ha spiegato lo stato di avanzamento della progettazione dell’opera, annunciando il passaggio del RUP al Provveditorato per le opere Pubbliche, fattore questo che dovrebbe snellire i tempi per la progettazione esecutiva e la successiva gara d’appalto per la realizzazione della tanto agognata nuova sede per il personale dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Come sindacato non possiamo che accogliere con gioia queste affermazioni pur nella consapevolezza che nei quasi trent’anni di attesa della nuova sede abbiamo visto e sentito di tutto sia da fonti interne che esterne al Dipartimento.

Possiamo comunque affermare che in questi ultimi anni grazie ad una sinergia di obiettivi tra la classe politica locale e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco le cose stiano prendendo la giusta piega seppur con qualche intoppo.

A ragione di questo volevamo ringraziare chi da tempo si è messo a disposizione per tentare di capire e risolvere i problemi legati alla realizzazione di quest’opera che da troppo tempo i Vigili del Fuoco e i cittadini della città di Lecco attendono.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento, ma anche uno sprono a non abbassare la guardia, al Comandante Provinciale Antonio Durante, al Sottosegretario con delega per i Vigili del Fuoco On. Emanuele Prisco, al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio e al Direttore Regionale Fabrizio Piccinini. Ringraziamo anche il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini per l’interessamento mostrato in questi anni.

In memoria del Geometra Diego Busdon che nel lontano 2009 ci accompagnava a protestare per le strade della città per la costruzione della nuova sede, un esempio vero ma anche uno stimolo a portare a compimento il suo volere e quello di tutti quelli che lo hanno preceduto e seguito in questi lunghi anni di attesa.

Lanfranchi Edgardo

Segretario Provinciale

Sindacato Autonomo Conapo

Vigili del Fuoco