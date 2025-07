PONCIA: I VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO UN FALCO LODAIOLO IN DIFFICOLTÀ

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti a Poncia alle 13:30 di ieri per soccorrere un falco lodaiolo che si era impigliato con una zampa in una rete, rimanendo bloccato su un ramo in cima a una pianta alta circa 20 metri.

La squadra dei Vigili del Fuoco è stata attivata dalla Polizia Provinciale, che aveva ricevuto la segnalazione dell’animale in difficoltà.

Una volta raggiunto il luogo dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno recuperato con successo il falco lodaiolo, che è stato poi preso in cura dal personale della Polizia Provinciale.

L’animale è stato successivamente portato al Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) per ricevere le cure necessarie ed essere riabilitato.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha garantito il soccorso dell’animale protetto, grazie alla professionalità e alla competenza del personale intervenuto.