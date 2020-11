CALOLZIOCORTE – Il Comune informa che il giorno 6 dicembre, dalle 7 alle 18, o in caso di maltempo il giorno 13 dicembre dalle 7 alle 18, è istituito il divieto di circolazione veicolare su via Mazzini nel tratto sovrastante il ponte Vittorio Emanuele II per consentire l’esecuzione di prove di carico.

La segnaletica di preavviso di chiusura della sede stradale sarà collocata in via Mazzini presso rotatoria intersezione via Donizetti, e in via Cavour all’intersezione con via Mazzini.