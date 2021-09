LECCO – Il Consiglio provinciale, nella seduta di mercoledì 29 settembre, ha approvato all’unanimità una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 per inserire le opere di messa in sicurezza di ponti e viadotti finanziate con contributi statali, per oltre 8,1 milioni di euro, così suddivisi:

2021: 2.470.443,90 euro:

· Sp 181 Calolziocorte-Erve: 900.000 euro

· Sp 67 dell’alta Valsassina e Valvarrone: 900.000 euro

· Sp 63 di Morterone: 670.443,90 euro

2022: 3.176.285,01 euro

· Sp 639: 400.000 euro

· Sp 72 del lago di Como: 750.000 euro

· Ponte Vittorio Emanuele III Calolziocorte-Olginate: 850.000 euro

· Sp 58 di Colle Brianza: 350.000 euro

· Sp 62 della Valsassina: 426.285,01 euro

· Sp 54 Monticello Brianza-Paderno d’Adda: 400.000 euro

2023: 2.470.443,90 euro

· Sp 51 della Santa: 1.170.443,90 euro

· Sp 64 Prealpina Orobica: 600.000 euro

· Sp 55 di Lomagna: 700.000 euro

“Dopo l’assegnazione del contributo statale – commentano il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – la Provincia di Lecco si è subito attivata per individuare i ponti e i viadotti sui quali intervenire e per completare tutte le complesse procedure necessarie per beneficiare dei finanziamenti che ci permetteranno di soddisfare una serie di necessità e richieste su diverse infrastrutture del territorio. Grazie a queste risorse, che si aggiungono ad altri contributi statale e regionali, la Provincia di Lecco è in grado di redigere un vero e proprio programma delle opere pubbliche e programmare una serie di investimenti a beneficio di tutto il territorio provinciale. Ora dobbiamo continuare a lavorare per ‘mettere a terra’ queste risorse e per rendere queste opere cantierabili nel più breve tempo possibile”.