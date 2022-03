LECCO – A partire dai primi di marzo sono entrati in servizio nei centri di recapito della provincia di Lecco 32 portalettere, in forza ai centri di distribuzione di Lecco, Barzanò, Bellano, Calolziocorte, Merate e Valmadrera. La selezione dei neo-assunti è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi.

Attraverso queste assunzioni, “prosegue l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un biennio segnato dall’emergenza sanitaria ed economica”.

“Con un contratto a tempo indeterminato posso finalmente fare progetti di vita e di futuro come comprare casa e costruire una famiglia” racconta Noemi Valeria Folchini, neoassunta nel centro di distribuzione di Mandello del Lario. “La parte migliore del mio lavoro è il rapporto con l’utenza. Mi piace molto il luogo dove consegno e adoro la libertà che mi dà questo lavoro. Ho un ottimo rapporto con i colleghi ma è ancora più bello quello con i cittadini: lavorare a Mandello è stupendo perché il paese non è molto grande ed ho imparato presto ad essere veloce nelle consegne conoscendo tante persone che mi offrono il caffè e trovano il tempo per una battuta sul meteo o sull’attualità”.

Le politiche attive concordate con le organizzazioni sindacali fanno fronte al naturale turnover generazionale, ma soprattutto contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale, in particolare per quanto riguarda l’attuale organizzazione del recapito, pensata non solo per la consegna della posta, ma anche per rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini e per cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dell’e-commerce grazie anche ad una maggiore flessibilità e ad un’estensione degli orari di consegna.

Poste Italiane in provincia di Lecco può contare su una rete di distribuzione articolata in sette Centri e presidi di distribuzione e un modello di recapito innovativo al servizio dei cittadini che garantisce le consegne su tutto il territorio provinciale.

Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che vede coinvolte tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. Nella provincia di Lecco sono 76 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste e sono 2 i Locker a disposizione dei cittadini per il ritiro in autonomia dei propri pacchi.