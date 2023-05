LECCO – Poste Italiane ricerca in provincia di Lecco portalettere e giovani laureati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari.

I candidati per la figura di portalettere saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti per la candidatura sono: il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali

Il candidato ideale per il ruolo di consulente finanziario è laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.