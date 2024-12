POSTE, NEL 2024 SPEDIZIONI AUMENTATE DEL 40%. ASSUNTI 23 NUOVI POSTINI

LECCO – Nei primi 10 mesi del 2024 i volumi delle consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane sul territorio lecchese sono cresciuti del 40%.

Il dato raddoppierà nelle prossime settimane e per questo tutta l’infrastruttura logistica, anche quest’anno, si prepara per affrontare un periodo fondamentale per l’e-commerce che parte con le promozioni di fine novembre fino al Natale. In vista dei forti incrementi previsti, l’azienda ha messo in campo numerose azioni volte a rendere sempre più puntuali le consegne nelle case dei cittadini e delle aziende.

“Poste Italiane – ha ricordato l’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei dati di bilancio- nel recapito ha conquistato la leadership italiana nei servizi di corrispondenza e pacchi consegnando nei primi nove mesi dell’anno 219 milioni di pacchi di cui 76 solo nel terzo trimestre. Il 40% di quei pacchi – continua l’AD – oggi viene consegnato dai nostri postini. Da piano industriale cresceremo gradualmente, e nel 2028 saremo a oltre i due terzi dei pacchi consegnati dai portalettere”.

Poste Italiane, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend e ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi. In provincia di Lecco si aggiungono ai 92 Uffici Postali, una rete di oltre 90 tra tabaccai e altri esercizi affiliati per spedizioni e ritiro pacchi.

Dall’inizio dell’anno Poste Italiane ha assunto in provincia di Lecco 23 portalettere che si aggiungono ai circa 170 già impegnati nelle attività di smistamento e recapito. La selezione dei neo-assunti, stabilizzati, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi.

I nuovi ingressi sono stati inseriti nelle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei Centri di recapito presenti sul territorio provinciale per poter supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione sul network postale a seguito dello sviluppo dell’e-commerce che continua a far registrare forti crescite.

Per il prossimo periodo di picco data la crescita prevista per le consegne sono state inserite altre 13 risorse.

La rete di distributiva di Poste Italiane nel lecchese può contare su un modello di recapito innovativo composto da 6 centri di distribuzione e una flotta di 170 mezzi, di cui un quarto interamente verdi: sono infatti 43 i mezzi green per trasportare lettere e pacchi, portando così la flotta che serve la provincia ad essere per il 25% totalmente sostenibile e quella che serve la città green per oltre il 35%.

Focus Poste in Provincia di Lecco