MALGRATE – Poste Italiane comunica che dal 3 luglio l’Ufficio Postale di Malgrate, in via San Leonardo 9, è interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede di Malgrate infatti è inserita nell’ambito di ‘Polis – Casa dei Servizi Digital’, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere il rilancio di comunità periferiche e portare i servizi della Pubblica Amministrazione.

Per garantire la continuità di tutti i servizi, durante il periodo dei lavori Poste Italiane ha predisposto il potenziamento dell’Ufficio Postale di Valmadrera in Via Roma 31/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35 dove è disponibile anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Presso la sede postale di Valmadrera i clienti potranno ritirare la corrispondenza e i pacchi non consegnati per assenza del destinatario, ed effettuare le operazioni per i titolari di conti e libretti.

A disposizione dei cittadini anche la sede di Civate in via del Ponte 8, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e gli Uffici Postali della Città di Lecco. La riapertura dell’Ufficio Postale di Malgrate è prevista entro la fine del mese di settembre.