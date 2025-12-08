PRANZO DI NATALE AL CENTRO “OLTRE NOI” DI VALMADRERA

VALMADRERA – Ieri, domenica 7 dicembre, gli ospiti del Centro “Oltre Noi” di Valmadrera con le loro famiglie e i volontari si sono riuniti per il tradizionale pranzo di Natale.

A questo momento conviviale ha partecipato anche il primo cittadino di Valmadrera con i suoi assessori, Ernesto Dell’Oro storico presidente dell’Associazione “Oltre Noi” e l’attuale presidente oltre a Silvia Buttaboni, direttrice del Centro. È lei che durante il saluto iniziale ha ricordato il percorso di crescita del Polo della disabilità di Valmadrera e questo grazie alla sinergia delle tre realtà che lo gestiscono: Fondazione Sacra Famiglia, Cooperativa Arcobaleno e Associazione Oltre Noi.

Quest’anno il Centro, coordinato da Fatima Boufaida, ha accolto in modo stabile 15 persone con disabilità ed è stato da riferimento per periodi di ricoveri temporanei per oltre 40 famiglie. E, come nella maggior parte delle famiglie, al termine del pranzo di Natale si è svolta la tombolata con premi per tutti.