PRE-SEASON LECCO SUPER, SECONDA VITTORIA: LUGANO U21 BATTUTO 3-2

LECCO – Il secondo test del pre-campionato regala entusiasmo e spettacolo per la Calcio Lecco 1912 e i suoi tifosi, presenti in circa 900 allo stadio Rigamonti-Ceppi per la sfida amichevole contro il Lugano Under 21.

In una partita vivace e intensa fin dai primi minuti, i blucelesti si impongono 3-2 dopo aver condotto il match con determinazione e buon gioco.

Avvio fulminante per la squadra di mister Valente: passano appena tre minuti e Galeandro insacca su tap-in una respinta nei pressi della porta svizzera, dopo un’azione brillante di Šipoš ispirato da Grassini. Il Lugano trova però il pari immediato con Frizzi, ma il Lecco reagisce e al 7’ Frigerio, sugli sviluppi di un corner battuto da Anastasini, svetta di testa e riporta avanti i padroni di casa. Il giovane Frigerio, classe 2006, si conferma protagonista anche al 21’, recuperando palla e servendo un assist perfetto ancora per il tris bluceleste. Nel corso del primo tempo le emozioni continuano, con Galeandro che va vicino alla doppietta in acrobazia e Šipoš che sfiora il quarto gol.

Nella ripresa spazio a tutto l’organico: mister Valenterivoluziona gli undici e concede minuti preziosi a tutti gli effettivi. Il Lugano U21 trova il 3-2 con Peverelli, ma il Lecco mantiene la concentrazione, va vicino ancora al gol con Lovisa che colpisce una traversa di sinistro e con Furrer che si vede negare la gioia personale in uno-contro-uno. Il pubblico saluta con applausi una squadra motivata e propositiva, in vista dei prossimi appuntamenti di pre-season.

Il prossimo test vedrà il Lecco impegnato ancora in amichevole sabato 2 agosto contro il Padova ad Abano (PD) alle ore 18.

Tabellino:

Lecco-Lugano U21 3-2

Marcatori: 4’ Galeandro, 5’ Frizzi, 7’ e 21’ Frigerio, 65’ Peverelli

Lecco 1° tempo (3-4-2-1): Furlan; Mihali, Di Bitonto, Ferrini; Grassini, Mallamo, Metlika, Anastasini; Frigerio, Galeandro; Šipoš. All. Valente

Lecco 2° tempo (3-4-2-1): Dalmasso; Tanco, Marrone, Romani; Pellegrino, Bonaiti, Zanellato, Lovisa; Alaoui, Furrer; Riva (82’ Papotti). All. Valente

Lugano U21: Gamba, Krueziu, Maslarov, Mina, Molino, Peverelli, Puddu, Radic, Raffa, Shabanaj, Zurmühle; Angstmann, Chakor, Donnini, Frizzi, Gecaj, Lechner, Ndiaye, Piffero, Riva, Tiraboschi. All. Vitali

Arbitro: Daniele Chindamo

Recupero: 2’ pt, 2’ st

Spettatori: circa 900

C.A.M.