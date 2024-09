PRECIPITA COL PARAPENDIO, MORTO SPORTIVO 46ENNE SUL CORNIZZOLO

CIVATE/CESANA BRIANZA – Da individuare le cause (forse un colpo di vento, un intoppo tecnico o un mutamento improvviso delle condizioni meteo, ma non si esclude nemmeno un errore in volo), di certo un parapendista 46enne ha perso la vita martedì andando a sbattere contro una parete di roccia del monte Cornizzolo – precipitando quindi a terra.

L’allerta alle 18, subito al lavoro il Soccorso Alpino e il “Drago” – elicottero dei Vigili del Fuoco (nell’immagine a destra). Quest’ultimo ha individuato il corpo, in una zona impervia al confine tra i Comuni di Civate e Cesana Brianza.

La salma dello sfortunato è stata quindi raggiunta con l’impiego del verricello. Purtroppo non c’era più nulla da fare.

