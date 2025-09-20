PRECIPITA SUL MEDALE, SOCCORSA 63ENNE IN GRAVI CONDIZIONI

LECCO – Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta di circa cinquanta metri lungo il sentiero che dal Medale scende verso Laorca. L’escursionista stava affrontando il tratto ripido e con passaggi esposti quando, poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato, ha perso l’equilibrio precipitando in una zona impervia.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuto l’eliambulanza di AREU, che ha recuperato la donna stabilizzandola prima del trasporto in ospedale. Le ferite riportate sono risultate molto serie e il trasferimento è avvenuto in codice rosso al nosocomio di Bergamo.

RedLC