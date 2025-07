PREFETTURA DI LECCO: VIA POMPONIO, DA PIACENZA ARRIVA PAOLO PONTA

LECCO – Nuovo cambio alla guida della Prefettura di Lecco. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato una serie di nuovi incarichi per i prefetti italiani.

Sergio Pomponio, alla guida della prefettura lecchese dal 2022, è stato trasferito a Viterbo.

A succedergli sarà Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, attualmente in servizio a Piacenza. Originario di Novi Ligure, dove è nato il 31 marzo 1964, Ponta è sposato e padre di una figlia. Laureato in Giurisprudenza, ha maturato una solida esperienza all’interno dell’apparato statale, con oltre trent’anni di carriera nel sistema prefettizio. Dopo un primo incarico nel Comune di Chivasso come capo del personale e della segreteria (1988–1989), Ponta entra ufficialmente nella carriera prefettizia nel 1989 presso la Prefettura di Alessandria. Qui rimane fino al 2001, anno in cui ottiene la promozione a viceprefetto. Dal 1993 al 2011 ricopre il ruolo di capo di gabinetto sempre ad Alessandria, sviluppando una visione ampia delle dinamiche amministrative territoriali. A partire dal 2011 e fino al 2018, svolge le funzioni di viceprefetto vicario ad Asti, incarico che poi riprende ad Alessandria dal 2018 al 2023. Il 3 novembre 2023 riceve la nomina a prefetto e, dieci giorni dopo, assume ufficialmente l’incarico a Piacenza. Ponta ha partecipato a numerosi percorsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) e dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), formandosi su tematiche chiave come la gestione delle crisi, la mediazione, l’etica istituzionale e la comunicazione con i media.

Nel corso della sua carriera ha anche affiancato l’attività amministrativa con quella formativa, insegnando in vari contesti: nei centri di formazione professionale della Regione Piemonte, alla Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Alessandria e come docente a contratto alla facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Casale Monferrato.

Fonte: NTW Press