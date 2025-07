PREFETTURA: IL PIANO ESTIVO PER GESTIRE IL TRAFFICO TURISTICO

LECCO – Si è tenuta alla Prefettura di Lecco una riunione strategica presieduta dal prefetto Sergio Pomponio, con l’obiettivo di coordinare le attività di prevenzione e gestione delle possibili criticità viabilistiche durante il periodo estivo. Questo momento dell’anno è caratterizzato da un aumento significativo del traffico, soprattutto nelle zone della provincia a forte vocazione turistica.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti della Provincia e del Comune di Lecco, i vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, nonché delegati di A.N.A.S. e A.R.E.U. 118. L’attenzione principale è stata rivolta alla gestione del traffico in relazione alla sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano, sostituita da autobus Trenord. Nei primi giorni dall’avvio del servizio sostitutivo, i dati raccolti hanno evidenziato che il traffico veicolare non ha subito aumenti significativi né si sono manifestate criticità tali da richiedere interventi straordinari. Tuttavia, si prevede che nei fine settimana e durante il periodo di Ferragosto i flussi di traffico saranno notevolmente intensificati.

Per questo motivo, le Forze di Polizia intensificheranno i servizi di vigilanza e controllo per prevenire comportamenti di guida pericolosi e sanzionare eventuali infrazioni. A supporto, A.N.A.S., gestore delle strade statali, ha assicurato la rimozione dei cantieri nei weekend estivi e nei giorni di eventi di grande richiamo, oltre a garantire squadre dedicate alla gestione della fluidità del traffico e al coordinamento con gli Enti Locali.

Durante l’estate sarà potenziato anche il servizio sanitario nelle aree turistiche più frequentate, per garantire una risposta tempestiva in caso di emergenze. Inoltre, sono pronte le pianificazioni di emergenza specifiche per le arterie principali come la SS 36 e la SS 36 RAC per la Valsassina. In caso di necessità, sarà attivato il Centro Operativo per la Viabilità (C.O.V.), coordinato dalla Prefettura e composto da rappresentanti di tutte le principali istituzioni coinvolte nella gestione della sicurezza e del traffico.

Infine, vista la frequenza di fenomeni meteorologici avversi che possono rendere più pericolose le condizioni stradali, il Prefetto e i partecipanti alla riunione hanno rivolto un appello a tutti gli automobilisti. È fondamentale adottare comportamenti di guida responsabili, rispettare i limiti di velocità e seguire scrupolosamente le norme del codice della strada, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri.

Inoltre A.N.A.S. fa sapere che l’intensificazione della circolazione nel primo weekend di luglio potrà riguardare i principali itinerari turistici. In particolare, al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore sabato dalle ore 8 alle 16, e domenica dalle 7 alle 22.