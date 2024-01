PREFETTURA, PIÙ SFORZI CONTRO DROGA E SPACCIATORI NELL’ALTO LARIO

LECCO – Riunito in Prefettura a Lecco il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica per coordinare le azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei comuni dell’Alto Lario – Colico, Dervio e Dorio.

Presieduta dal Prefetto Sergio Pomponio, alla riunione del COV hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, i sindaci dei Comuni del territorio e il …

TUTTI I PARTICOLARI SU LARIO NEWS: