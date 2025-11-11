PREMANA – Quattro donne, tre sorelle e una vicina, sono a processo per il mancato smaltimento di inerti, legato al crollo di due edifici in via Giabbio a Premana, avvenuto il 31 ottobre del 2022.
Il crollo non aveva causato vittime, ma le quattro donne, proprietarie dei due immobili, devono rispondere di abbandono di rifiuti non pericolosi e di non ottemperanza all’ordinanza del sindaco Elide Codega…
CONTINUA A LEGGERE SU VALSASSINANEWS:
PREMANA: ASSOLTE IN 4 PER ABBANDONO RIFIUTI, MA IL PROCESSO PROSEGUE