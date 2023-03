PREMANA – Ricerche in corso per una persona non rientrata ieri sera, sabato 25 marzo, dopo un’escursione nella zona Alpeggi di Premana.

Si sta cerando Andrea, di 54 anni, partito da Premana sabato 25 marzo verso le 10 per un itinerario negli alpeggi limitrofi. Indossa gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Con se aveva il cane [in foto] di media/grossa taglia di nome Tito.