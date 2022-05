PREMANA: LA FRANA SVELA DUE ANTICHE GALLERIE PER TRASPORTARE IL FERRO

PREMANA – Stanno attirando curiosità e interesse due bocche venute alla luce recentemente nel bel mezzo di una frana sul territorio di Premana, tanto più che si è capito da subito trattasi di manufatti antichi.

Una ricognizione ha rivelato che esse sono l’entrata di due gallerie in pietra, ben conservate, di cui non si vede la fine, ma che sono indirizzate verso i resti in superficie di quelli che erano i forni…