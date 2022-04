PREMANA – Annuncio decisamente importante quello che in queste ore arriva dal paese delle lame. Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna l’appuntamento con “Premana rivive l’antico“, dopo che la undicesima edizione, nel 2020, era stata sospesa per l’emergenza sanitaria, così come il recupero pianificato per il 2021.

Oltre al Giir di Mont dunque Premana si riprende anche l’evento autunnale capace di attirare migliaia di visitatori e di animare l’intero paese che per un fine settimana torna agli usi e costumi di un secolo fa.