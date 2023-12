PREMI PANATHLON, SERATA DI GALA CON GLI ATLETI DELL’ANNO

LECCO – Una serata dedicata ai campioni dello sport lecchese quella andata in scena all’NH Pontevecchio di Lecco per l’annuale consegna ufficiale dei Premi Panathlon Club Lecco 2023 che, come tradizione, coincide con la conviviale natalizia.

Ad aprire ufficialmente la cerimonia è stato il presidente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, ringraziando i soci per la folta presenza e gli ospiti, con in particolare quelli istituzionali con il Questore di Lecco Ottavio Aragona, con il capo di gabinetto Andrea Atanasio e l’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri, oltre a Giovanni Leoni di Banca Generali partner del Panathlon Lecco.

È toccato poi al panathleta Marco Corti entrare nel vivo della premiazione presentando e intervistando i premiati di questa edizione. Si è partiti con i Premi Speciali e con Veronica Besana di Barzago, campionessa italiana Promesse Under 23 di atletica leggera nella specialista dei 60 ostacoli, in video-collegamento da Roma dove si è trasferita per allenarsi in vista del suo passaggio nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Il premio è stato ritirato da mamma Serena e papà Roberto.

Dall’atletica allo sci di fondo con il valsassinese di Primaluna Aksel Artusi, 19 anni, promessa azzurra degli sci stretti e campione italiano juniores sulla 10 km. Aksel, accompagnato dal suo allenatore, papà Luca, emozionato si sta preparando alla nuova stagione come portacolori del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur: sarà l’erede del grande Gianfranco Polvara? È l’augurio partito dal Panathlon Lecco.

Dalla piste di sci ai concorsi ippici con la malgratese Greta Lepratti, diciottenne promessa dell’equitazione nazionale con già all’attivo un titolo di campionessa italiana young rider. Le immagini dei suoi “salti” in sella al baio “Mercy Van’t Reyteshof” hanno emozionato per sicurezza e determinazione tanto da lasciar pensare a un futuro di successi.

Premio speciale anche per il mandellese Lorenzo Beltrami campione europeo di skyrunning, ovvero la corsa in montagna ad alta quota “verso il cielo”. Luca, con un passato da canottiere, ha illustrato la sua specialità con la suggestione di gareggiare in scenari di straordinaria bellezza.

Infine l’ultimo premio speciale, è andato a Marco Ghirlandi di Ello, vent’anni, campione italiano Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici Degli Intellettivo Relazionali) di tennis tavolo. Marco con la sua grande semplicità e passione ha sfoggiato le medaglie vinte e la maglia azzurra della Nazionale sotto la tuta di Oltretutto 97, la sua società. Non nascondendo la sua grande passione per la pasticcera e il servizio di sala nella ristorazione. Al suo fianco nella premiazione papà Massimo e la sua allenatrice Serenella Alippi.

Infine il premio più ambito: il Trofeo Panathlon Club Lecco 2023 assegnato alla Calcio Lecco 1912 per la promozione in serie B ottenuta dopo 50 anni dall’ultima risalita nel campionato cadetto. Un filmato che ha ripercorso i frammenti salienti della storica finale dei playoff di serie C contro il Foggia che hanno decretato la promozione. Immagini che hanno suscitato in sala grandi emozioni. “Questo filmato l’avrò visto mille volte – ha detto il direttore generale del Lecco Angelo Maiolo intervenuto alla premiazione – ma ogni volta mi emoziona. Per noi è stata una grande impresa e ora dovremo lottare per restare in categoria”. Oltre a Maiolo la Calcio Lecco era rappresentata anche dal presidente onorario Angelo Battazza (che ha fatto sentire la sua voce con incitamenti alla squadra), il direttore sportivo Domenico Fracchiolla e il team manager Franco Mandia.

Una chiusura degna di una bella serata di sport conclusa dagli auguri del presidente Andrea Mauri che ha ringraziato tutti i presenti e si è complimentato con i premiati.