PREMIATI I VIGILI DEL FUOCO DI LECCO NELLA GIORNATA DELLA SICUREZZA STRADALE

LECCO – Ieri, domenica 10 novembre, si è svolta presso il Palazzo della Regione Lombardia la Giornata della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada. Un evento che ha messo in luce l’importanza della sicurezza sulle strade e ha celebrato i valorosi interventi delle squadre di soccorso.

Durante l’evento, è stata consegnata una benemerenza speciale alla squadra dei Vigili del Fuoco di Lecco per il loro eccezionale intervento avvenuto nella notte del 16 aprile 2023, in risposta a un grave incidente stradale frontale tra un’autovettura e un furgone, che ha causato un incendio a seguito dell’impatto.

Le squadre di vigili del fuoco, impiegando due autopompe, hanno operato con grande professionalità e determinazione, mettendo in sicurezza la scena e spegnendo le fiamme. La complessità dell’intervento ha richiesto l’uso di cesoie e divaricatori per estrarre le persone intrappolate all’interno dei veicoli. Grazie all’impegno e alla rapidità di azione dei Vigili del Fuoco di Lecco, è stato possibile salvare vite e gestire la situazione con un risultato straordinario.

Per l’anno 2023, questo incidente è stato ritenuto degno di nota, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dalle squadre di emergenza e l’importanza della preparazione e della professionalità nel gestire situazioni critiche.

La Giornata della Sicurezza Stradale non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della prevenzione e della responsabilità individuale alla guida. La Regione Lombardia si impegna a promuovere iniziative e politiche volte a migliorare la sicurezza stradale per tutti.

I premiati con benemerenza sono stati:

– Direttore Vice Dirigente Giovanni Murgia

– Capo squadra Walter Agosti

– Capo squadra Giovanni Rota

– VF Daniele Gregotti

– VF Saverio Riccobono

– VF Stefano Rota

– VFC Massimo Sacco

– VFC Aldo Riva

– VFC Erik Riva