PREMIATI I VINCITORI DELLA 30ª MOSTRA COLLETTIVA D’ARTE DEL LAVELLO

CALOLZIOCORTE – Conclusa il 15 settembre, giorno che chiude le feste dedicate a Maria, la storica Festa del Lavello e la 30ª Mostra Collettiva d’Arte.

Anche quest’anno le dediche ai due settori della mostra sono state molto seguite anche se non obbligatorie. Gli artisti hanno portato opere molto significative per entrambi i settori.

Per la sezione dedicata alla “Pace bene supremo” sono stati premiati con il primo posto ex aequo gli artisti Pietro Formenti e Roberto Nava, a seguire Elisa Cereda e Rosanna Rigoni. Le opere sono state realizzate con tecniche e materiali decisamente diversi: intarsio e materiali di riutilizzo per i primi, acquerello e bassorilievo in terracotta smaltata per secondo e terzo.

Per la sezione dedicata al tema della festa “Servire la vita – Servire la gioia”, sono stati scelti due acquerelli: al primo posto l’artista Adelaide Bonfanti e a seguire Elvira Bonfanti.

Sono state assegnate menzioni speciali ad Alessandra Canali, Francesca Sisti, Ornella Mazzoleni e Flavia Lombardo.

Riconoscimenti a Raffaela Lamberti, Gibo Gibellini e Gabriella Lomboni per opere relative alla pace.

Le tematiche di questa mostra hanno sicuramente favorito momenti di riflessione.