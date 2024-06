PREMIO GIOVANI TALENTI CALOLZIESI, ECCO I 6 VINCITORI DELL’EDIZIONE 2024

CALOLZIOCORTE – Dopo la chiusura delle candidature ad aprile, il comune ha svelato i nomi dei sei vincitori del premio “Giovani talenti calolziesi” 2024, evento biennale che punta a riconoscere gli under 30 che hanno dato lustro alla città in settori culturali, sportivi o artistici.

I vincitori di quest’anno sono Gabriele Lazzati, giovane musicista che con la sua chitarra classica ha partecipato a svariati concorsi e premi musicali di livello nazionale, aggiudicandosi numerosi premi e borse di studio.

Giovanni Martino, che ha partecipato e vinto il contest artistico per la creazione del logo del progetto IANG Insieme Ai Nostri Giovani promosso dagli otto comuni che compongono il Polo Valle S. Martino e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dall’Ambito Distrettuale di Lecco

Christian Frigerio, studente universitario laureato in Filosofia con il massimo dei voti. Ha iniziato il dottorato in Filosofia Teorica all’Università Statale di Milano e oltre a tenere conferenze in varie parti del mondo ha scritto un libro di ricerca teoretica filosofica sul tema attuale delle relazioni umane.

Riccardo Oliverio, giovane giocatore di basket che è approdato, dopo i primi anni di giovanili presso la locale società di basket, alla formazione di Cantù, storica compagine professionistica del basket italiano, con cui ha partecipato alla finale U15 di basket ai campionati italiani.

Irene Esposito, allieva della locale associazione di danza classica e contemporanea, attraverso l’impegno, la costanza e l’umiltà ha raggiunto ottimo risultati nei concorsi nazionali a cui ha partecipato.

Fabio Milani, giovane artista autodidatta ha raggiunto numerosi riconoscimenti nell’arte del disegno digitale con opere esposte presso la Biennale di Sanremo, a Brodway, alla 3° Biennale Internazionale d’arte di Mantova, alla Biennale della creatività di Ferrara e con la pubblicazione di sue opere su Annuario Artisti 24 Mondadori Store, punto di riferimento per il collezionismo contemporaneo.

L’assessore Tina Balossi si è detta “molto soddisfatta” della partecipazione al concorso, che anche nelle passate edizioni del 2019 e del 2021 ha fatto registrare buoni numeri in fatto di adesioni, e spera “nella buona riuscita delle prossime edizioni”.

Michele Carenini