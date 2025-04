PREMIO DI LAUREA “CARLO PASINI”: VINCE LA PRIMA EDIZIONE ALESSIO CONTI

LECCO – Si è conclusa con successo la prima edizione del Premio di laurea ‘Carlo Pasini’ , promosso da Feralpi Group e Caleotto S.p.A. e organizzato dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Il premio, del valore di 3.000 euro, è stato istituito con l’obiettivo di incentivare l’eccellenza accademica nel settore siderurgico. È destinato ai laureati del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco in Ingegneria della Produzione Industriale (indirizzo professionalizzante) e in Mechanical Engineering, che nell’ultimo anno accademico hanno svolto un tirocinio nel settore siderurgico, o che abbiano sviluppato tesi e progetti di ricerca in ambito siderurgico.

Il vincitore della prima edizione del premio è Alessio Conti, laureato in Ingegneria della Produzione Industriale. Il suo lavoro di tesi è stato apprezzato dalla giuria perché di rilevante interesse per il settore siderurgico e con importanti caratteristiche di innovazione relativamente all’usura di cilindri di anelli di laminazione e al relativo impatto sulla finitura superficiale della vergella.

Alessio Conti ha commentato con entusiasmo il riconoscimento: “Desidero innanzitutto ringraziare la giuria per aver scelto il mio lavoro di tesi come vincitore della prima edizione del premio ‘Carlo Pasini’. Un sincero ringraziamento va all’azienda Caleotto S.p.A. per avermi offerto l’opportunità di svolgere il mio tirocinio presso la loro sede. In particolare, desidero esprimere la mia gratitudine all’ingegnere Carlo Sala per la sua costante disponibilità e per il prezioso supporto che mi ha offerto nel completamento della mia tesi. Un pensiero speciale va poi a Riccardo Gerosa, la cui guida e il cui sostegno sono stati fondamentali per il mio percorso di laurea. Senza il suo aiuto, raggiungere questo traguardo sarebbe stato molto più difficile. Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio: lo considero un segno di apprezzamento per l’impegno che ho dedicato al mio percorso e un incoraggiamento a credere sempre di più nelle mie capacità. Questo premio mi sprona a migliorarmi ulteriormente e ad affrontare con determinazione i miei futuri progetti. Il duro lavoro ripaga sempre: credo fermamente che perseverare nelle proprie passioni e coltivarle con dedizione possa condurre a traguardi significativi e grandi soddisfazioni”.

Manuela Grecchi, prorettrice Delegata del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, sottolineando l’importanza di offrire agli studenti opportunità concrete di crescita nel settore industriale, dichiara: “Il Premio di Laurea ‘Carlo Pasini’ rappresenta una straordinaria opportunità per celebrare l’impegno accademico dei nostri studenti e per rafforzare il legame tra l’università e le realtà industriali che operano nel nostro territorio. La collaborazione con Caleotto è un esempio concreto di come le aziende possano sostenere i giovani talenti, offrendo esperienze pratiche e di ricerca che li preparano ad affrontare le sfide del settore siderurgico. Siamo orgogliosi che il nostro Polo contribuisca alla formazione di professionisti altamente qualificati, pronti a innovare e a rispondere alle necessità del mercato”.

