LECCO – Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni rivolte alle scuole del territorio, è giunta a conclusione la quinta edizione del Premio Paolo Cereda ‘Trasi munnizza e niesci oro’.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e da Libera – Coordinamento di Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha voluto promuovere per le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecco l’impegno dei giovani per la legalità democratica e la cittadinanza attiva.

La risposta delle scuole lecchesi è stata, ancora una volta, molto significativa: sono pervenuti elaborati di 21 classi del territorio (8 appartenenti alle scuole secondarie di primo grado e 13 alle secondarie di secondo grado). Come per lo scorso anno, per i partecipanti al bando è stato pensato un percorso formativo con la giornalista d’inchiesta Rosi Battaglia che ha affiancato la bibliografia e la filmografia pensate ad hoc per il tema scelto per la quinta edizione del bando.

Come previsto dal regolamento, saranno premiate cinque classi con l’assegnazione di un contributo di mille euro da utilizzare per attrezzature e attività didattiche, visite d’istruzione. Tutto finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus.

La premiazione delle classi vincitrici avverrà lunedì 22 maggio alle 14:30 presso l’aula A 1.2 (edificio 10 piano 1) del Politecnico di Lecco. L’iniziativa si svolgerà alla presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio lecchese e sarà l’occasione per presentare i lavori svolti.