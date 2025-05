PREMIO ‘ROSA CAMUNA’ A UNIVERLECCO PER “SVILUPPO E INNOVAZIONE”

MILANO – Giovedì 29 maggio, nel giorno in cui si celebra la ‘Festa della Lombardia’, come da tradizione, saranno consegnati i ‘Premi Rosa Camuna‘, la più alta onorificenza della Regione Lombardia.

Lo ha annunciato oggi in giunta il presidente Attilio Fontana, comunicando che al consiglio regionale sono pervenute 172 candidature vagliate, come da regolamento, dall’ufficio di presidenza.

L’esito delle valutazioni del consiglio ha portato alla selezione di 5 Premi e 10 Menzioni, cui si aggiungono i Premi conferiti dal presidente della giunta.

Tra i riconoscimenti tematici indicati del presidente, è presente anche il Premio per lo Sviluppo e l’Innovazione a UniverLecco, associazione territoriale nata con l’obiettivo di favorire la presenza e lo sviluppo di alta formazione universitaria e di centri di ricerca sul territorio.

“Un momento di festa – spiega il governatore Fontana – nel quale riconosciamo meriti e impegno a persone e associazioni che, a vario titolo e in vari settori, si sono contraddistinti nella loro quotidianità o che, in chiave lombarda, hanno lasciato un segno tangibile durante le proprie attività. Il consiglio regionale e la giunta, a fronte delle numerose proposte pervenute, tutte meritevoli di attenzione, anche quest’anno hanno fatto sintesi individuando i premiati dell’edizione 2025”.

La cerimonia per la consegna dei Premi Rosa Camuna si svolgerà giovedì 29 maggio alle 17, nella sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia, durante la quale saranno presenti e riceveranno il riconoscimento i seguenti premiati:

Premi Rosa Camuna indicati dal consiglio regionale:

1. BERNARDO CAPROTTI – alla memoria

2. ASSOCIAZIONE CITY ANGELS

3. SIMONE BARLAAM (Campione paralimpico)

4. ROSSANO CARRISI (Federazione Volontari del Soccorso)

5. GIORGIA COLOMBO (Giornalista)

Premi speciali del presidente:

1. DON CHINO PEZZOLI E DON VIRGINIO COLMEGNA

2. ADELE SGARELLA e FRANCESCA ROVERA (rispettivamente Breast Unit Policlinico San Matteo Pavia e Breast Unit Asst Varese)

Premi Rosa Camuna tematici del presidente:

1. MARZIO TREMAGLIA alla memoria – Premio per la Cultura

2. CARLO LUCCHINA – alla memoria – Premio per la Sanità

3. MARIA DE FILIPPI – Premio per la Comunicazione e i Giovani

4. TEO TEOCOLI – Premio per lo Spettacolo e la Carriera

5. MASSIMO BOLDI – Premio per lo Spettacolo e la Carriera

6. X FACTOR – Premio per la Musica e la TV

7. ROBERTO BONINSEGNA – Premio alla carriera sportiva

8. UNIVER LECCO – Premio per lo Sviluppo e l’Innovazione

9. ANDREA MANDELLI (Presidente Ordine Farmacisti) – Premio per il Welfare

10. ANNAROSA RACCA (Presidente Federfarma Lombardia) – Premio per il Welfare

11. AVIS LOMBARDIA – Presidente Oscar Bianchi – Premio per l’Associazionismo e la Solidarietà

12. GIOVANNI MANZONI (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Bergamo) – Premio per l’Associazionismo e la Solidarietà

13. MARIA COLOMBO (docente universitario) – Premio per la Formazione e l’Istruzione

Menzioni indicate dal consiglio regionale:

1. LUCIANO GRELLA – alla memoria

2. ELEONORA BURATTO

3. ANTONETTA CARRABS

4. ASSOCIAZIONE CORO IDICA APS

5. GRUPPO L’IMPRONTA

6. ANTONIO GUIDA

7. ORDINE DI MALTA – delegazione della Lombardia

8. PATRIZIA SPADIN

9. LUCIANO VACCA – presidente del Comitato inquilini via Bellinzaghi – Milano

10. GIUSEPPE DE BELLIS

Inoltre, in una fase successiva alla giornata del 29 maggio, per l’impossibilità dei premiati a essere presenti, saranno consegnati anche i seguenti Premi Rosa Camuna tematici 2025 del presidente:

FEDERICA BRIGNONE – Premio per i successi sportivi

CESC FÀBREGAS – Premio per i successi sportivi e il Marketing territoriale

RON Rosalino Cellamare – Premio per la Musica e la Poesia