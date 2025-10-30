PRESIDIO PER LA PALESTINA SABATO IN PIAZZA XX SETTEMBRE

LECCO – “Questa notte sono state assassinate 91 persone dai criminali dell’entità sionista, che ha deciso ancora una volta di violare gli accordi del cessate al fuoco. I martiri sono destinati ad aumentare, ci sono ancora persone sotto le macerie e ferite”.

Questo il comunicato del ‘Coordinamento lecchese Stop al genocidio‘, che ha così indetto un presidio di protesta per sabato 1 novembre in piazza XX Settembre a Lecco alle 14:30.

“Questo è il momento di riprenderci le piazze, gridando la nostra rabbia fino a che la Palestina non sarà libera, tutta, dal fiume fino al mare”, scrive ancora il Coordinamento.