LECCO – Sergio Tosi e Fabio Grisotto, il primo ex amministratore, il secondo dirigente di Sport Management Spa, la società che ha gestito per anni il centro sportivo Bione di Lecco, sono a processo per una presunta truffa da 81.881 euro.

L’inchiesta è iniziata con l’esposto del 30 settembre 2019 di un’ex dipendente, Carla Silva, che ha fatto scattare l’indagine della Guardia di Finanza di Lecco. Le Fiamme Gialle hanno scoperto la differenza tra quanto fatturato da Sport Management e quanto avrebbe dovuto versare nelle casse del Comune. Secondo l’appalto vinto dalla società veneta, questa doveva versare il 23,99% degli incassi al Comune di Lecco. Le indagini dei finanzieri hanno interessato il periodo 2017-19 e secondo quanto emerso Sport Management avrebbe omesso di segnalare alcuni incassi, versando cifre inferiori: per questo motivo i due dirigenti sono a processo.

Nell’udienza odierna è anche emerso che sarebbero mancati i controlli dei dirigenti dell’amministrazione comunale: non avrebbero controllato quanto dichiarato dalla società che gestiva il centro sportivo Bione.

L’allora assessore Roberto Nigriello è stato sentito come teste ed è stato evidenziato che il Comune si è costituito parte civile nel processo, mentre l’ex dipendente che ha fatto scattare l’inchiesta ha confermato la differenza nei versamenti.

Nella prossima udienza saranno ascoltati gli imputati.

