LECCO – “Come promesso, in data odierna, è stato depositato l’esposto, a firma del sottoscritto, con protocollo Pec, per presunto danno erariale sulla nota vicenda del nuovo Municipio e degli sviluppi conseguenti”. Con queste parole Corrado Valsecchi, consigliere comunale di Appello per Lecco, annuncia di aver mantenuto quanto promesso. “L’esposto è stato inoltrato per competenza alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica”.

LEGGI ANCHE