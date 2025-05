PREVENIRE LE TRUFFE, UN INCONTRO CON FEDERCONSUMATORI

LECCO – Sempre più frequenti sono i fenomeni legati a truffe e raggiri che colpiscono le persone anziane, ma non solo. Per arginarli, è importante che ogni episodio sia segnalato in modo particolareggiato alle forze di polizia. Con l’incontro che si terrà martedì 13 maggio alle 14:30 presso la Camera del Lavoro di Lecco, Federconsumatori, Cgil e Spi Lecco vogliono fornire consigli sulle buone pratiche utili a proteggersi ed evitare comportamenti e abitudini rischiose, allo scopo di prevenire situazioni spiacevoli e dolorose.

Si parlerà delle misure che i cittadini dovrebbero adottare, a integrazione della costante azione messa in campo dalle forze dell’ordine in difesa delle persone fragili.

Massima attenzione soprattutto in strada, sui mezzi pubblici e nei luoghi affollati, ma anche in casa evitate di aprire a coloro che vi suonano alla porta con la scusa di un’intervista o un acquisto vantaggioso. Al telefono non fornite informazioni sulla vostra famiglia, su di voi, sul vostro reddito e in particolar modo sulle modalità della sua riscossione. Durante l’utilizzo dei social network evitate di dare troppe informazioni sulle vostre abitudini e sulla vostra condizione familiare, proteggendovi possibilmente utilizzando uno pseudonimo al posto del nome reale.

Interverrà il commissario capo della Questura di Lecco Simona De Luca.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.