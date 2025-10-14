PREVENZIONE E BENESSERE AL CENTRO DELL’INCONTRO DI ‘AZZURRO DONNA’

Il 12 ottobre si è svolto, presso la sede di Forza Italia a Lecco, un importante incontro promosso da Azzurro Donna, anima femminile del partito, da sempre attenta alle tematiche legate alla salute e al benessere delle donne. L’evento, incentrato sulla prevenzione, ha visto la partecipazione di professionisti di altissimo livello nel campo della ginecologia e dell’ostetricia.

Protagonisti dell’incontro Gregorio Del Boca e Anna Biffi, veri ambasciatori del benessere a tutto tondo della persona, che con grande competenza ed empatia hanno saputo coinvolgere il pubblico in un dialogo aperto e partecipato. L’approfondimento ha toccato tematiche fondamentali legate alla cura e alla prevenzione dell’apparato genitale femminile, ma anche aspetti più ampi della salute globale.

In una sala gremita e attenta, l’evento ha avuto l’onore di accogliere ospiti illustri, tra cui Giulio Gallera, consigliere regionale e membro della Commissione Sanità della Regione Lombardia, che con il suo intervento ha ricordato l’impegno di Forza Italia per “promuovere una sanità moderna, al passo con i tempi e rispondente alle esigenze della collettività, che non perda però mai di vista i valori umani fondamentali, da salvaguardare in ogni intervento di politica pubblica”.

“Questo è solo il primo appuntamento di un programma articolato su cui Azzurro Donna sta lavorando con grande impegno, raccogliendo suggerimenti direttamente dal territorio, per rispondere in modo concreto e mirato ai bisogni delle donne”, hanno dichiarato Anna Panzeri, responsabile provinciale Azzurro Donna e Katia Tredici, responsabile Azzurro Donna per la città di Lecco.

Un successo per Azzurro Donna e, più in generale, per Forza Italia Provincia di Lecco, guidata dal suo segretario provinciale Roberto Gagliardi, che ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto per la buona riuscita di questo evento, perfetta espressione dei valori fondamentali di Forza Italia. Ringrazio le nostre esponenti locali di Azzurro Donna che stanno cooperando con grande dedizione per la crescita del partito in provincia ed i relatori e gli ospiti illustri che ci hanno accompagnato in questo evento; un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Giulio Gallera che ha arricchito questo momento della sua presenza, confermando la vicinanza e la sensibilità del partito al territorio ed alle tematiche che lo interessano”.

