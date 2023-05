LECCO – Proseguono le rilevazioni dell’indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione, svolte mensilmente dalle Camere di Commercio (per le imprese oltre 40 addetti) e da Infocamere tramite l’invio di questionari online e interviste telefoniche. Questa nota informativa illustra i dati dell’indagine svolta tra il 20 febbraio e il 7 marzo 2023.

Per il 2° trimestre 2023 le imprese delle province di Como e di Lecco prevedono di effettuare complessivamente 20.010 nuovi ingressi, di cui 13.130 riferiti a Como e 6.880 a Lecco. Nel trimestre precedente il dato complessivo si era attestato a 20.900; pertanto c’è un calo di 890 unità: -4,3%. La diminuzione ha riguardato entrambe le province lariane: Como -450 unità (-3,3%); Lecco -440 unità (-6%). In entrambi i territori si verificano comunque incrementi rispetto al 2° trimestre 2022: a Como si passa da 12.030 a 13.130 assunzioni previste (+1.100 unità: +9,1%); a Lecco da 6.220 a 6.880 (+660 lavoratori: +10,6%); la media lariana si attesta a +9,6% (+1.760 assunzioni). Per la provincia di Como, i nuovi ingressi previsti nel 2° trimestre 2023 sono superiori a quelli del corrispondente periodo del 2019, ovvero del benchmark pre-Covid (+1.570 unità: +13,6%), mentre a Lecco sono ancora inferiori di 340 persone (-4,7%). Nel complesso, a livello lariano, le assunzioni previste tornano a superare i livelli del 2° trimestre 2019 (+1.230 unità: +6,5%).

Nella nostra regione i nuovi posti di lavoro previsti nel 2° trimestre 2023 sono 251.880 (-13,4% rispetto al 1° trimestre 2023; +3,1% nei confronti del 2° trimestre 2022; +2,9% rispetto al 2° trimestre 2019); a livello nazionale sono 1.566.020 (rispettivamente +19,8%, +13,5% e +17,5%).

Rispetto al 1° trimestre 2023, tra le province lombarde solo Sondrio evidenzia una crescita delle assunzioni previste (+610: +17,9%), mentre Milano, Bergamo e Brescia registrano le diminuzioni più consistenti in valori assoluti (rispettivamente, -20.310, -4.730 e -4.260 unità, pari a -15,3%, -16,6% e -11,4%).